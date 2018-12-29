Команда Путина победила в товарищеском хоккейном матче на Красной площади

Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Вечером в субботу президент принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги", который прошел на катке на Красной площади. В составах команд, в частности, сыграли министр обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.