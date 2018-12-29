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Команда Путина победила в товарищеском хоккейном матче на Красной площади 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Товарищеский хоккейный матч на Красной площади в Москве закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли звезды хоккея, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и российских президент Владимир Путин.
Вечером в субботу президент принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги", который прошел на катке на Красной площади. В составах команд, в частности, сыграли министр обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
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Политика , Хоккей , Сергей Шойгу , Алексей Касатонов , Владимир Путин , Павел Буре , Вячеслав Фетисов , Министерство обороны , Москва
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