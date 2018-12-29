Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию

"Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — говорится в сообщении премьер-министра в Twitter.

В первую очередь, это коснется промышленных товаров. В список также включили сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.

По принципу взаимности

Это стало очередным витком в санкционной "войне" между Москвой и Киевом.

Так, Украина ввела антироссийские санкции в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их.

В среду, 26 декабря, Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России. Они коснулись российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.

За день до этого Медведев расширил список украинских физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. Они распространились на украинские финансовые, электроэнергетические, государственные компании, а также на многих политиков, среди которых более 200 депутатов Рады

В Москве не раз заявляли, что могут отменить свой запрет в случае снятия ограничений Киевом.