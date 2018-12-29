Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
"Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — говорится в сообщении премьер-министра в Twitter.
В первую очередь, это коснется промышленных товаров. В список также включили сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.

По принципу взаимности

Это стало очередным витком в санкционной "войне" между Москвой и Киевом.
Так, Украина ввела антироссийские санкции в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их.
В ответ на это первого ноября Россия ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.
В среду, 26 декабря, Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России. Они коснулись российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.
За день до этого Медведев расширил список украинских физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. Они распространились на украинские финансовые, электроэнергетические, государственные компании, а также на многих политиков, среди которых более 200 депутатов Рады.
В Москве не раз заявляли, что могут отменить свой запрет в случае снятия ограничений Киевом.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Комментарии116
Политика , Дмитрий Медведев , Василий Грицак , Олег Ляшко , Юлия Тимошенко , Степан Полторак , Дмитрий Ярош , Арсений Яценюк , Арсен Аваков , СБУ , Верховная Рада , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию214
Московское метро подготовили к аду23
В Москве зарезали топ-менеджера нефтяной компании16
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума86
Москвич устроил дебош в приемной ФСБ
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:14
Голикова сообщила хорошую новость
Общество Политика
02:06
Испытание Ил-76МД-90А показали на видео
Войска Армия
01:11
«Победа» заявила о массовой задержке рейсов пограничниками
Общество
00:14
Обезьяна скрутила номерной знак с машины
Происшествия Общество
00:41
Московское метро подготовили к аду
Новости Москвы
00:46
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию
Общество
01:08
«Вы там живете какими-то иллюзиями»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение