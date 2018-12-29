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МИД: Москва осуждает теракт в Египте и поддерживает шаги Каира по борьбе с экстремизмом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва категорически осуждает произошедший в пятницу теракт в Египте и поддерживает шаги Каира по противодействию экстремизму. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ.
"Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов, — подчеркнули в министерстве. — Вновь заявляем о нашей солидарности с действиями руководства АРЕ по стабилизации обстановки в стране. Поддерживаем его решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму".
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметили в дипведомстве. В МИД подтвердили, что, по имеющейся информации, "россиян среди пострадавших от взрыва нет".
В дипведомстве напомнили о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, "проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности".
28 декабря в Каире недалеко от пирамид Гизы на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, заложенное у заграждения рядом с дорогой. В результате взрыва 4 человека погибли, 12 пострадали.
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Комментарии1
Политика , МИД , Египет , Каир , Москва
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