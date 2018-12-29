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Путина удивила его скульптура работы Церетели 

Рамблер + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Скульптор Зураб Церетели заявил, что президент России Владимир Путин удивился, увидев свою скульптуру в галерее на Пречистенке. Об этом сообщает РИА Новости.
Церетели отметил, что скульптура обычно находится в его музее-мастерской в Переделкино. Путин увидел ее на Пречистенке, и это стало для него неожиданностью.
По словам Церетели, он решил создать скульптуру президента в костюме для дзюдо, когда понаблюдал за Путиным на соревнованиях.
Художник отметил, что на тех соревнованиях в качестве судьи присутствовал Анатолий Собчак. Церетели решил, что ему удалось «поймать характер» Путина, и сделал набросок на бумаге, который в итоге перерос в скульптуру «В здоровом теле — здоровый дух».
Ранее Церетели говорил, что в Санкт-Петербурге нужно установить памятник президенту РФ Владимиру Путину в полный рост. С масштабом и местом установки, по его мнению, можно будет определяться по мере разработки проекта.
Комментарии
Политика , Зураб Церетели , Анатолий Собчак , Владимир Путин
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