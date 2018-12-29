«Лицемерие и двуличие». В РАН ответили на требование Меркель и Макрона

Ведущий научный сотрудник Института Европы в эфире НСН отметил, что объективности от Парижа и Берлина ждать не стоит.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН посчитал позицию Меркель и Макрона двуличной.

«Конечно, шокирует уровень лицемерия и двуличия лидеров Германии и Франции. В таком случае пусть бы они потребовали освобождения Вышинского, которого почему-то Украина обвиняет в измене родине. Почему они не говорят о 20 журналистах, которые погибли на Украине, почему они не говорят о свободе слова, которая зажимается. Что бы киевские власти ни делали, это всё умалчивается и находит поддержку у западных покровителей. Почему-то к Киеву не применяется никаких санкций из-за того, то не выполняются Минские соглашения, они практически растоптаны. Об этом никто не говорит. Тут ожидать какой-то объективности не стоит», — отметил эксперт.

В Германии посчитали несбалансированным требование освободить украинских пограничников По словам Сергея Фёдорова, призыв Меркель и Макрона является не очень нужным пиар-ходом.

«Они решили показать себя гуманистами. Тем более, у Макрона дела невесёлые. «Желтые жилеты» так ему подправили жизнь, что консультанты и политтехнологи не советуют появляться на народе, потому как это не сулит ему ничего хорошего. У канцлерши тоже дела внутренние не очень весёлые: она практически хромая утка. Это не очень нужный пиар-ход, который демонстрирует поддержку киевским властям. Я не знаю, способен ли он вдохновить Киев на новые провокации. Мне кажется, и Парижу, и Берлину надоела вся эта история с Порошенко. Киев явно переоценивает заинтересованность Европы в его дальнейших шагах», — убеждён собеседник НСН.

Как утверждает Сергей Фёдоров, подобные выпады со стороны Запада вполне предсказуемы.

«Нам нужно спокойно реагировать на все эти вещи. Это вполне предсказуемо. Надо вести свою политику открытости, возможности диалога. Хороший аргумент — недавнее проведение испытания «Авангарда». Это чтобы нас лучше слышали», — заключил в эфире НСН Фёдоров.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН посчитал несбалансированным требование Мерель и Макрона. По его словам, «если такой призыв был сделан, то нужно было призвать украинскую сторону выпустить российских матросов, которые под украинской стражей».

Напомним, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ. Из-за этого российские пограничники их задержали. Все члены экипажа были арестованы.