Планы по обмену капитана судна «Норд» сохраняются 

Планы по обмену капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко сохраняются, ситуация прояснится после решения суда, сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина.
Ранее она предложила обменять Горбенко на капитана задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.
"Планы по обмену сохраняются. До того, пока не будет приговора суда, мы не знаем, что делать. Все зависит от того, к какой мере он (Горбенко — ред.) будет осужден. Тут возможны различные варианты. Если он, допустим, будет осужден к лишению свободы, значит будет включен в списки обмена. Если он будет осужден к штрафу, это другой разговор. Он оплатит штраф — и также по обмену или просто приедет домой", — сказала РИА Новости Лубина.
По ее словам, заседание суда по Горбенко должно пройти 9 января.
"После этого может что-то решиться. Два раза суд переносили, поэтому мы не знаем, как и что будет. Будем смотреть после приговора суда", — сказала омбудсмен.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ. При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".