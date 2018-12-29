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ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Emilio Morenatti / AP
Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису. Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, в феврале 2015 года несколько сенаторов получили электронные письма якобы от организации «Патриоты Украины». В нем адресанты призывали «спасти Украину, где прозападные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами» на Востоке.
Отмечается, что послание было написано на ломаном английском.
«Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация на Украине очень плохая. На Украине война (…) Уровень коррупции в вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленные офицеры продают оружие террористам», — говорилось в нем.
«Патриоты» обратились к сенаторам по фамилиям и попросили их отправить на Украину специалистов из США и НАТО и заменить ими украинских военных.
Как пишет газета, письмо, очевидно, не получило отклика у конгрессменов. Однако, как рассказали источники в западных разведывательных службах, это была первая, пусть и неумелая, попытка ГРУ повлиять на американских политиков. В Минобороны на запрос о комментарии не ответили.
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Комментарии
Политика , Украина , Министерство обороны , Генштаб , ГРУ , НАТО , Washington Post , США
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