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Законы, вступающие в силу 29 декабря 

Парламентская газета
Фото: ТАСС
Федеральный закон от 18 декабря 2018 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ и статью 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“
К информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, отнесена информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо жизни или здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий.
Установлено также, что доступ к интернет-страницам, распространяющим запрещенную информацию, будет прекращаться незамедлительно.
Федеральный закон от 18 декабря 2018 года № 470-ФЗ „О внесении изменений в статью 20 Федерального закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ и статью 27 Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“.
Уточняется состав призывных комиссий. Установлено, что председателем комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании, является глава местной администрации, а председателем призывной комиссии (в мирное время) — должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию, или его заместитель.
Федеральный закон от 18 декабря 2018 года № 469-ФЗ „О внесении изменений в статью 45 Федерального закона „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“ и статью 3 Федерального закона „О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)“.
Волонтёрам предоставляется возможность участвовать в проведении отдельных видов работ по сохранению объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленных объектов культурного наследия.
Правительство РФ будет определять особенности участия волонтёров в таких работах, а также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых они могут участвовать.
Федеральный закон от 18 декабря 2018 года № 467-ФЗ „О внесении изменений в статьи 9 и 13 Федерального закона „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“
Положения статей 9 и 13 Федерального закона „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“, устанавливающие особенности реализации полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта в городах федерального значения, распространяются и на г. Севастополь.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 1592 „О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г. № 160“.
На Минкомсвязь РФ возложены полномочия по разработке нормативов частоты сбора из почтовых ящиков письменной корреспонденции, её перевозки, доставки, обмена и контрольных сроках ее пересылки.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 1588 „О внесении изменений в приложение к Правилам согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций“.
В перечень госкорпораций, госкомпаний и иных организаций, согласование плановых и программно-целевых документов которых проводит Минвостокразвития включены: АО „РОСНАНО“, АО „Российский экспортный центр“, ФГУП „Почта России“ и ПАО „Сбербанк России“. Также установлен срок, в течение которого эти организации должны утвердить порядок согласования плановых и программно-целевых документов.
Парламентская газета: последние новости
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Комментарии
Политика , Общество , Роснано , Почта России , Минкомсвязи РФ , Сбербанк России , Правительство РФ
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