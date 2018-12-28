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Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума 

Дни.ру + ещё 14 12 часов назад
Фото: Reuters
Президент России и канцлер Германии поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры.
Лидеры Росси и Германии обсудили ситуацию в Сирии, планы США по выводу войск из этой страны. Говорили президент с канцлером и о последствиях инцидента в Керченском проливе.
По данным пресс-службы Кремля, международная обстановка — в частности, положение на Украине — были в центре внимания лидеров России и Германии. Они договорились продолжить обсуждение этих проблем.
Разговор состоялся буквально через день после того, как Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступили с жестким заявлением в адрес Москвы. Они потребовали, чтобы Россия освободила задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
По мнению президента Франции и канцлера Германии, арестованные Россией украинские моряки должны встретить Новый год в кругу семьи. "Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков", — говорится в совместном заявлении двух политиков.
Однако, как подчеркнули в Москве, Россия действовала строго в рамках международного права и своего законодательства. Арестованные украинские моряки обвиняются в серьезном преступлении — незаконном пересечении границы в составе вооруженной группы.
25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.
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Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия , Сирия , США
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