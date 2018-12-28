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Стало известно о неизбежной работе Путина до Нового года 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Рабочий график Владимира Путина распланирован до последних минут 2018 года. Об этом в эфире телеканала «Россия» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, до последних минут года у Путина назначены рабочие встречи и мероприятия. «Это неизбежно», — заявил он. Среди прочего, в канун Нового года президент посетит новогодние спортивные мероприятия, а сам праздник российский лидер встретит в кругу семьи.
20 декабря Песков рассказал, что Путин не может уйти в «новогоднюю нирвану», поскольку лишен возможности полностью отдохнуть хотя бы один день из-за обстановки в стране.
Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней. Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В соответствующем постановлении правительства уточняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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