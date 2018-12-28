Володин призвал Меркель и Макрона не вмешиваться в дела других государств

Ранее Макрон и Меркель призвали обеспечить всем судам в Керченском проливе беспрепятственный проход и освободить украинских моряков, арестованных после незаконного пересечения российской границы.

"Что касается требования освобождения моряков, — есть национальное законодательство Российской Федерации , идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве", — сказал Володин.

"Думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия — это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов", — приводит далее его слова пресс-служба Госдумы.

Спикер также призвал лидеров Франции и Германии не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела, принятой Межпарламентским союзом в 2017 году.

"Хочу обратить внимание на то, что ни в одной цивилизованной стране мира такие высказывания политиков не проходят незамеченными. Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления", — добавил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали на полуострове обучение детей на родном языке.