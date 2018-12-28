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Главная ошибка Порошенко, разительный кризис в России и другие события дня
Главная ошибка Порошенко, разительный кризис в России и другие события дня

Медведев распорядился создать рабочую группу по интеграции с Белоруссией 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы России и Белоруссии по интеграции, с российской стороны в нее войдут представители различных ведомств, включая Счетную палату, Совфед, Госдуму.
«Договорились создать группу рабочую. Я такое распоряжение подписал. У нас возглавит ее (министр экономического развития Максим) Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты», — сказал глава правительства, передает РИА «Новости».
25 декабря в Москве состоялись переговоры президентов России и Белоруссии, они длились около четырех часов, лидеры государств Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что еще одна встреча Путина и Лукашенко пройдет в Москве 29 декабря.
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Комментарии4
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , РИА Новости
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