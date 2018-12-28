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Путин освободил от должности посла в Иордании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Иордании Бориса Болотина, этот пост занял Глеб Десятников, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте МИД РФ, Глеб Десятников занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
"Назначить Десятникова Глеба Феликсовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве", — говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этой должности Болотина.
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