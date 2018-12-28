Телескоп от президента: Владимир Путин исполнил мечту школьника из Красноярска

Красноярский школьник Дима Шахин получил настоящий телескоп — долгожданный подарок от президента, о котором мечтал целых три года. Свое первое письмо с просьбой о нем он написал главе государства еще в первом классе.

Президентский подарок четверокласснику Диме Шахину из небольшого села под Красноярском доставили лично в руки. Телескоп для изучения далеких звезд и планет принес губернатор региона.

— Это твой телескоп, который Владимир Владимирович просил передать тебе. Храни его, а главное — пользуйся.

Свое право на подарок от президента Дима доказывал 3 года. Первое письмо Путину он написал еще в первом классе. В ответ получил поздравления с новым годом и объяснение, что подарки от президента вручают за успехи в учебе и творчестве. После этого обычного школьника словно подменили. Теперь он отличник, призер олимпиад по математике, английскому, музыке, шашкам и, конечно, любимой астрономии.

"Я мечтаю увидеть ближе планеты и звезды. Сатурн очень хочется увидеть", — говорит Дима Шахин, ученик 4-го класса.

Планеты и звезды он изучал пока только по картинкам и видеороликам в Интернете. И мечтал начать вести собственные наблюдения. Президентский подарок поможет лучше увидеть звезды, кометы, детально рассмотреть, например, Луну. Но для Димы это не просто любопытство, космосу и астрономии он собирается посвятить свою жизнь.

В Красноярском музее космонавтики среди ракет и личных вещей покорителей космоса Дима интересуется каждой деталью. Нашел даже образец двигателя, который стоял на ракете Юрия Гагарина

"Он с раннего детства был такой не глупый мальчик. И вот он написал Владимиру Владимировичу второе письмо — я же спортсмен, отличник смотрите, сколько у меня грамот. Видите, что из этого получилось", — рассказывает Татьяна Шахина, мама Димы.

Наблюдать за звездами в телескоп от президента Дима собирается не в одиночестве. Сириус и Венеру он обязательно хочет показать своим школьным друзьям. И, конечно, теперь он мечтает о собственном открытии.