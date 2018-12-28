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Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Правительства Дмитрий Медведев назначил Дениса Солодовникова замминистра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
«Назначить Солодовникова Дениса Анатольевича заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
С 2016 года Солодовников занимал пост замглавы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Он также работал в Росреесте, Минкомсвязи и аппарате Правительства, занимал руководящие должности в крупных компаниях в области оборонной промышленности и финансов.
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Политика , Дмитрий Медведев , Росимущество , Минкомсвязи РФ , Минобрнауки
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