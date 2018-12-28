Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев назначил Дениса Солодовникова замминистра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
«Назначить Солодовникова Дениса Анатольевича заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
С 2016 года Солодовников занимал пост замглавы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Он также работал в Росреесте, Минкомсвязи и аппарате Правительства, занимал руководящие должности в крупных компаниях в области оборонной промышленности и финансов.