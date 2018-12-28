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Хинштейн вступился за самарского министра после ее совета матерям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн считает, что министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова, посоветовавшая матерям разводить огороды, чтобы не кормить детей плохими продуктами, не хотела своими словами кого-либо обидеть.
Ранее в аккаунте Антимоновой в Twitter развернулась дискуссия по поводу размера детских пособий. Жительница Самарской области написала, что у нее нет желания содержать ребенка на пособие, которое, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц, чтобы в итоге кормить его "дешевой едой на пальмовом масле". В ответ министр спросила у жителей региона, считают ли они, что "государство должно всех содержать", и рассказала, что ее поколение, чтобы не кормить детей плохими продуктами, "сады и огороды разводило".
Позже Антимонова извинилась перед всеми, уточнив, что допустила "некорректное выражение", которое "было выхвачено из общего контекста и растиражировано".
"Я знаю Марину Юрьевну лично, я полагаю, что она нечетко сформулировала свою мысль и совершенно точно не имела мысль обидеть людей и, тем более, не предлагала матерям-одиночкам копать огороды. Она написала, что в ее поколении так было", — сказал РИА Новости Хинштейн.
По его мнение, то, что Антимонова извинилась за свои слова, говорит о том, что она умеет признавать свои ошибки, а "это признак силы, а не слабости". Он добавил, что власти в Самарской области максимально открыты и имеют реальные, "живые" аккаунты в социальных сетях.
"Наверное, это непростая деятельность, и многим надо ей еще учиться и учиться, но это лучше, чем уходить от прямого диалога с людьми. Я думаю, что для всех остальных коллег этот случай будет достаточным уроком", — считает депутат.
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