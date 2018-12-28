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Губернатор оценил совет чиновницы разводить огороды 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал предложение министра Марины Антимоновой, посоветовавшей россиянам спасаться от нищеты огородами, социальными издержками информационного бума. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 28 декабря.
«К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения. Я обязательно уделю этому внимание», — сказал он.
По словам главы региона, сегодня чиновникам необходимо учиться культуре общения в интернете. «Мы в начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. (…) Это новая информационная революция, по большему счету», — отметил Азаров.
Он уточнил, что члены правительства по его распоряжению находятся в открытом диалоге с населением. Неловкие слова могут прозвучать, потому что «чиновники тоже люди», добавил губернатор.
Ранее в пятницу министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила не желающим рожать детей из-за нищенских пособий женщинам разводить огороды. «Считаете, что государство должно всех содержать? (…) Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — написала Антимонова, споря с одной из пользовательниц.
Позже Антимонова извинилась за свои слова, отметив, что они были вырваны из контекста.
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Комментарии8
Политика , Дмитрий Азаров , Самарская Область
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