Губернатор оценил совет чиновницы разводить огороды

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал предложение министра Марины Антимоновой, посоветовавшей россиянам спасаться от нищеты огородами, социальными издержками информационного бума. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 28 декабря.

«К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения. Я обязательно уделю этому внимание», — сказал он.

По словам главы региона, сегодня чиновникам необходимо учиться культуре общения в интернете. «Мы в начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. (…) Это новая информационная революция, по большему счету», — отметил Азаров.

Он уточнил, что члены правительства по его распоряжению находятся в открытом диалоге с населением. Неловкие слова могут прозвучать, потому что «чиновники тоже люди», добавил губернатор.

Ранее в пятницу министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила не желающим рожать детей из-за нищенских пособий женщинам разводить огороды. «Считаете, что государство должно всех содержать? (…) Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — написала Антимонова, споря с одной из пользовательниц.

Позже Антимонова извинилась за свои слова, отметив, что они были вырваны из контекста.