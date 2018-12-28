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Пушков заявил о провале политики изоляции России 

Парламентская газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
Политика изоляции России со стороны США и Запада провалилась, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Он отметил, что вес России на мировой арене велик.
«Итоги года: полный и бесповоротный провал политики изоляции России. Со стороны США и Запада прекратились даже попытки, термин более не используется. Вес Москвы в мировых делах от Ближнего Востока до Дальнего исключительно велик», — написал сенатор.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24» в четверг заявила, что Россия не изменит свою внешнюю политику под гнетом санкций. По её словам, страна не боится введённых против неё ограничительных мер и принимает превентивные меры.
Более того, отметила она, многие страны высказывают солидарность российской внешней политике и не поддерживают санкционную войну, развязанную против РФ.
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Политика , Другое , Валентина Матвиенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , США
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