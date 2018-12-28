Пушков заявил о провале политики изоляции России

Он отметил, что вес России на мировой арене велик.

«Итоги года: полный и бесповоротный провал политики изоляции России. Со стороны США и Запада прекратились даже попытки, термин более не используется. Вес Москвы в мировых делах от Ближнего Востока до Дальнего исключительно велик», — написал сенатор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24» в четверг заявила, что Россия не изменит свою внешнюю политику под гнетом санкций. По её словам, страна не боится введённых против неё ограничительных мер и принимает превентивные меры.

Более того, отметила она, многие страны высказывают солидарность российской внешней политике и не поддерживают санкционную войну, развязанную против РФ.