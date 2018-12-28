Чем заграждения в Крыму отличаются от «стены Яценюка»

Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым, и надолго ли?

В пятницу в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на российско-украинском участке границы в районе Перекопского перешейка на севере Крыма.

Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров, сообщило РИА «Новости» . Здесь установлены системы телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизоры для лучшего контроля ситуации по ночам и при плохой видимости.

Установлено несколько сотен датчиков различного типа действия — вибрационные (передают информацию при приближении к ограждению) и радиолучевые, которые которые автоматически включают видеокамеры с возможностью ночного видения. Датчики расположены «как скрытым, так и открытым образом», поясняют пограничники.

Добавим, в ноябре стало известно, что в Крыму появится автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».

Позже в погрануправлении ФСБ по Крыму объяснили необходимость постройки «забора». Заявлено, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов контрабанды, а также перемещения через границу оружия и боеприпасов. Пограничники упомянули «попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма». О каком сопредельном государстве идет речь, вполне понятно. Напомним, к примеру, о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы в августе 2016 года.

«Ранее ежегодно совершалось несколько попыток нарушить границу с разными целями. Не только с хулиганскими, но и довольно серьезными», — сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который представляет в верхней палате Республику Крым.

С украинской стороны «мы постоянно слышим заявления иногда на самом высоком уровне о том, что они чуть ли не собираются атаковать границу Крыма, — напомнил крымский сенатор. — Особенно часто мы слышали об этом из уст известного радикала Ленура Ислямова, который руководит небольшой группой крымских татар. Они заявляли, что будут чуть ли не штурмом брать границу и дальше вторгаться в Крым».

Цеков подчеркнул, что большинстве случаев подобные угрозы остаются на уровне риторики, «но тем не менее надо обеспечить стопроцентную защиту границ». Добавим, что риторикой соседи не ограничиваются. МИД России располагает информацией о возможной подготовке Киевом вооруженной провокации на границе. Об этом на прошлой неделе предупредил глава российской дипломатии Сергей Лавров

«То, что работа по установке заграждения завершена — это правильно. Крымчане относятся к этому очень одобрительно», — рассказал сенатор Цеков.

Собеседник отметил также, что завершение строительства ограждений никак не повлияет на жизнь жителей приграничных районов. Никто через границу туда и обратно не ходил.

«Надеюсь, что когда-нибудь отношения между Россией и Украиной будут нормальными. Возможно, мы будем новым союзным образованием и тогда границы между Россией и Украиной вообще исчезнут. Но в полной мере границы не исчезнут, потому что все равно должен быть пропускной режим при пересечении. Нужно знать, кто пересекает границу», — подытожил Сергей Цеков.

Пока же нужно исходить из реальности: киевский режим не собирается сворачивать русофобскую политику, отказываться, от идеи «возвращения Крыма», и от «последнего прощания с Россией», то есть полной самоизоляции от соседей.

На Украине, напомним, тоже пытались укрепить границу, даже отгородиться от России забором и рвом. В 2014 году Петр Порошенко издал соответствующий указ, а тогдашний премьер Арсений Яценюк предложил проект «Стена» или Европейский вал. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и специальных объектов. Однако до сих пор большая часть работ не выполнена, и создание «Стены» находится в подвешенном состоянии.

Крымский политолог Владимир Джаралла указал на главные отличия между двумя проектами. По его словам, главное из них заключается в коррупции.

«Непроходимый вал» Яценюка закончился посмешищем — несколько сот метров колючей проволоки, а ров размыло буквально после первого дождя. Но на все это были выделены очень большие деньги. И самый главный итог: после ухода Яценюка выяснилось, что он является одним из богатейших людей Украины, сделавший свое состояние после 2014 года, став премьер-министром», — сказал Джаралла газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что заграждения с российской стороны строились по необходимости, в силу определенного задания и по той причине, что они были необходимы для пресечения попыток проникновения на российскую территорию.

«То, что делал Яценюк, было полностью посвящено тому, чтобы разжигать межнациональную рознь между русскими и украинцами и создавать препятствия для общения между странами. Укрепление пограничной стражи в Крыму выполняет исключительно практическую задачу: препятствие проникновению, контроль за узким участком границы с возможностью обеспечения безопасности и ничего более», — пояснил эксперт.

Между двумя проектами нашлись и символические различия.

«Когда люди пересекают границу между Россией и Украиной на этом участке, они уже сейчас видят разительные отличия.

Российский участок границы освещен в любое время суток независимо от погоды. Переходы крытые, достаточно удобные для людей. Помещения, в которых работают сотрудники погранслужбы, сделаны по уму. Перед нами функционирующий аппарат», — рассказал он.

Со стороны Украины граница выглядит иначе. По словам эксперта, она состоит из еле освещенных отдельных участков. На некоторых участках вместо полноценных контрольно-пропускных пунктов до сих стоят вагончики.