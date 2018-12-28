Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарский министр извинилась за совет матерям-одиночкам заводить огороды 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ранее в Twitter Марина Антимонова вступила в дискуссию с жителями региона по поводу того, должно ли государство всех содержать.
скриншот
В своём аккаунте в соцсети министр социально-демографической и семейной политики области сообщила, что допустила некорректное выражение, «которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано».
«Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела», — написала Антимонова в Twitter.
Жительница Самарской области написала, что у неё нет желания содержать ребёнка на пособие, которое составляет 50 рублей в месяц, чтобы в итоге кормить его дешёвой едой на пальмовом масле.
«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — ответила Антимонова.
Говорит Москва: последние новости
Самарский министр соцполитики посоветовала живущим на пособие семьям завести огород В ФСБ сообщили о построенном на границе Крыма с Украиной заграждении Путин и Лукашенко рассказали об успехах в двусторонних отношениях
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению101
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки31
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие313
Названа главная ошибка Порошенко1
В Москве эвакуировали школу
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
07:40
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению
Политика В мире
01:45
Садальский прокомментировал высказывание Лолиты о Крыме
Шоу-бизнес
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение