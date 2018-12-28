Ранее в Twitter Марина Антимонова вступила в дискуссию с жителями региона по поводу того, должно ли государство всех содержать.
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В своём аккаунте в соцсети министр социально-демографической и семейной политики области сообщила, что допустила некорректное выражение, «которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано».
«Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела», — написала Антимонова в Twitter.
Жительница Самарской области написала, что у неё нет желания содержать ребёнка на пособие, которое составляет 50 рублей в месяц, чтобы в итоге кормить его дешёвой едой на пальмовом масле.
«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — ответила Антимонова.