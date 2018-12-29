Путин и Лукашенко обсудят спорные вопросы, в том числе по теме интеграции

Тогда среди главных тем для Минска были вопрос ценообразования на российский природный газ и проблема выпадающих доходов Белоруссии от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую же сторону беспокоили периодические нарушения таможенного режима между странами, в частности нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию РФ

Объясняя необходимость провести встречу до 1 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что некоторые "новые экономические нюансы появляются после Нового года". По его словам, Минск, к примеру, считает, что "необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а российская сторона не во всем согласна". Песков также указывал, что в этой ситуации главное — найти такие решения, "которые устраивали бы и Минск, и Москву".

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь российского президента среди тем переговоров, в частности, значатся вопрос финансов и реализация договора 1999 года о Союзном государстве.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что Минск не полностью соблюдает условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики. В качестве примера он привел сохраняющееся до сих пор отсутствие единой валюты двух стран.

Рабочая группа

По итогам четырехчасового раунда переговоров 25 декабря Путин и Лукашенко решили создать рабочую группу из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, остающихся нерешенными. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин . Он заявил в четверг, что эта группа "формируется исходя из положений Союзного договора, там целый набор направлений".

Песков в пятницу уточнил, что эта двусторонняя рабочая группа должна быть сформирована к моменту встречи 29 декабря. "Президенты в продолжение разговора, который был начат [в Москве 25 декабря], смогут уже определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать", — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Он подчеркнул, что у рабочей группы "есть много вопросов, которые можно и нужно обсуждать, а главное — что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать".

Нефтегазовый спор

По итогам переговоров 25 декабря Москва и Минск условились выработать предложения по формированию цены на газ для Белоруссии на период после 2019 года, когда истечет срок действия нынешней формулы.

Белоруссия с начала 2016 года вела переговоры с Россией о снижении цен на газ. Спор был урегулирован в апреле 2017 года, "Газпром" предоставил Белоруссии скидку на голубое топливо на 2018-2019 годы. Цена российского газа для республики, независимо от конъюнктуры, в 2018 году составляет 129 долларов за 1 тысячу кубометров, в 2019-м — 127 долларов.

В настоящее время Белоруссия и Россия продолжают переговоры о подготовке к 1 июля 2019 года документа, предусматривающего механизм формирования цен на российский природный газ для республики. Созданы рабочие группы с привлечением профильных министерств, которые должны подготовить и внести предложения по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года.

Минск рассчитывает на формирование к 2025 году единого рынка газа в рамках Евразийского экономического союза , что позволит закупать энергоноситель по внутрироссийским ценам.

В то же время вопрос выпадающих доходов Белоруссии из— за российского налогового маневра так и не был решен на прошлой встрече в Кремле. Ранее президент Белоруссии заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по компенсации за налоговый маневр. В свою очередь в правительстве РФ сообщили, что договоренностей о выплате такой компенсации Белоруссии никогда не было.

В настоящее время Минск хочет добиться от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает свои потери в 2019 году на уровне $383 млн при цене барреля нефти $70. По словам вице— премьера Игоря Ляшенко, Белоруссия рассчитывала получить от России $310-315 млн Однако его российский коллега Антон Силуанов заявил, что Кремль никаких обещаний союзнику не давал.