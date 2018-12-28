Лондон и Москва договорились восстановить число дипломатов

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Яковенко, речь идет о «принципиальной договоренности» двух стран. Численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.

Дипломат отметил, что восстановлена будет как минимум половина численности посольств.

В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.

В Лондоне обвинили в покушении Россию. Москва все обвинения по этому делу отвергает.

После отравления Скрипалей из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в некоторых европейских странах.

Российские власти заявили об ответной высылке 23 британских дипломатов, прекращении деятельности Британского совета и отзыве согласия на открытие генконсульства Великобритании в Петербурге.