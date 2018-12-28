Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондон и Москва договорились восстановить число дипломатов 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Яковенко, речь идет о «принципиальной договоренности» двух стран. Численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.
Дипломат отметил, что восстановлена будет как минимум половина численности посольств.
В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.
В Лондоне обвинили в покушении Россию. Москва все обвинения по этому делу отвергает.
После отравления Скрипалей из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в некоторых европейских странах.
Российские власти заявили об ответной высылке 23 британских дипломатов, прекращении деятельности Британского совета и отзыве согласия на открытие генконсульства Великобритании в Петербурге.
Комментарии
Политика , В мире , Европа , Москва , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки18
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие208
В Москве эвакуировали школу
В США оценили испытания «ракеты Путина»328
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема187
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение