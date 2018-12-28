Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению

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Лондон и Москва договорились восстановить число дипломатов 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Яковенко, речь идет о «принципиальной договоренности» двух стран. Численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.
Дипломат отметил, что восстановлена будет как минимум половина численности посольств.
В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.
В Лондоне обвинили в покушении Россию. Москва все обвинения по этому делу отвергает.
После отравления Скрипалей из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в некоторых европейских странах.
Российские власти заявили об ответной высылке 23 британских дипломатов, прекращении деятельности Британского совета и отзыве согласия на открытие генконсульства Великобритании в Петербурге.
Комментарии86
Политика , Видео , В мире , Европа , Александр Яковенко , Сергей Скрипаль , Москва , Великобритания
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