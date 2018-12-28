Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в случае закрытия телеканала RT в Лондоне аналогичные меры будут предприняты в отношении британского телеканала Би-би-си в России.
"Мощное давление оказывалось на телеканал RT, он набирает здесь популярность, очень много людей смотрят и хотят видеть альтернативную точку зрения. И канал начали давить. Дело в том, что закрыть его так с ходу не могут, тем более, что есть понимание того, что если закроют RT здесь в Лондоне, то аналогичные меры будут приниматься в отношении Би-би-си", — заявил Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".