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Посольство России пообещало ответить на возможное закрытие RT в Лондоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в случае закрытия телеканала RT в Лондоне аналогичные меры будут предприняты в отношении британского телеканала Би-би-си в России.
"Мощное давление оказывалось на телеканал RT, он набирает здесь популярность, очень много людей смотрят и хотят видеть альтернативную точку зрения. И канал начали давить. Дело в том, что закрыть его так с ходу не могут, тем более, что есть понимание того, что если закроют RT здесь в Лондоне, то аналогичные меры будут приниматься в отношении Би-би-си", — заявил Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".
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Политика , Александр Яковенко , Russia Today , Великобритания
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