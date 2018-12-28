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Песков: Путин может встретиться с Эрдоганом в следующем году 

Российская Газета + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и Турции могут встретиться в первой половине следующего года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сначала поговорят министры, потом уже будет понятна целесообразность и необходимость встречи на высшем уровне", — пояснил представитель Кремля.
Российско-турецкие контакты состоятся завтра в формате два на два. "С тем, чтобы внести полную ясность и синхронизировать действия и понимание по развитию ситуации в Сирии", — сказал Песков.
Владимир Путин не будет встречаться с министрами обороны и иностранных дел Турции. В переговорах будут участвовать помощники лидеров.
На вопрос, одобряют ли в Москве контроль Дамаска над курдскими районами Сирии, Песков ответил: "Конечно. Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки… Тенденция к расширению зоны контроля правительственных сил — безусловно, позитивная".
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