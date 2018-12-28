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Песков прокомментировал изменение обстановки в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства — это позитивная тенденция, которая расширяет зону контроля Дамаска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, это позитивное (движение) в сторону стабилизации обстановки. Расширение зоны контроля правительственных сил — это безусловно. Эта тенденция к расширению зоны контроля — это позитивная тенденция", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, одобряют ли в Москве возвращение курдских районов Сирии под контроль правительства.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Сирии в ответ на призывы населения вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролировавшийся курдскими формированиями YPG, и подняли там флаг САР.
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Политика , Дмитрий Песков , Дамаск , Сирия
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