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Самарская чиновница дала совет живущим на пособие 

Рамблер + ещё 2 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Саратовский министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова в твиттере посоветовала матерям «разводить сады и огороды», чтобы не кормить детей плохими продуктами.
Антимонова вступила в дискуссию с пользовательницей Юлией Коротаевой, раскритиковавшей саратовских чиновников за призыв рожать детей.
«Куда рожать-то? На пособие 50 рублей:))» — написала она.
Министр посоветовала не думать только о деньгах, потому что «молодость закончится и будет одинокая старость.
Коротаева возразила, что без достаточной материальной поддержки матерям придется жить „на 117 рублей и МРОТ“, содержать бабушек, не отправлять детей в сад, не покупать им вещи и „кормить дешевой едой на пальмовом масле“.
»Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!» — написала Коротаевой министр.
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Политика
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