Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", — говорится в сообщении