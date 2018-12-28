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Лукашенко в субботу прибудет с визитом в Москву 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", — говорится в сообщении
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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