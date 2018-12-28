Лавров оценил «алгоритм действий» США в отношении Сирии

«Насчёт того, какой алгоритм действий американцы выбирают сейчас в Сирии, мне трудно судить, потому что надо дождаться, когда за словами последуют дела. Американцы далеко не всегда делают то, что обещают. Вот они обещали очень давно уйти из Эт-Танфа, из этой односторонне объявленной зоны безопасности, но потом передумали», — сказал он, отвечая на вопрос RT.

Он выразил надежду, что по имеющимся контактам с США российской стороне объяснят замысел Вашингтона.

«Пока мы слышали, что США выводят свои войска, но остаются части коалиции. Коалиция остаётся в Сирии, в том числе на земле. Насколько можно судить, как в общем-то и вашем вопросе прозвучало, судя по всему, Вашингтон хочет переложить ответственность на своих партнёров по коалиции. На земле это также нелегитимно находящиеся там военнослужащие Франции, Британии, Германии. Конечно же, есть и Военно-воздушные силы коалиции и есть, как вы сказали, союзники в регионе, на которых хотят переложить дополнительное финансовое бремя», — добавил Лавров.

Как подчеркнул министр, Россия рассчитывает получить «конкретные разъяснения по имеющемуся каналу, исходя из того, что конечной целью всех действий против террористов в Сирии» является восстановление суверенитета и территориальной целостности страны.

Позднее Белый дом сообщил о начале вывода американских войск из САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.