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Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках 

News.ru 1 час назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите журналистов, работающих в зонах военных конфликтов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Редакция, отправившая своих сотрудников в горячие точки, обязывается выплачивать компенсацию в случае причинения вреда его здоровью журналиста или его гибели.
Как ранее писал News.ru, 19 декабря Госдума приняла закон о дополнительных мерах по защите журналистов, которые работают в горячих точках. Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон о СМИ.
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Политика , Владимир Путин , Госдума
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