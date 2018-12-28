Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите журналистов, работающих в зонах военных конфликтов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Редакция, отправившая своих сотрудников в горячие точки, обязывается выплачивать компенсацию в случае причинения вреда его здоровью журналиста или его гибели.