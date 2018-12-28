Испытания С-400 в Сибири стали четким сигналом Америке по СНВ-3

Масштабными испытаниями зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 сразу после пусков "Авангарда" — это явный сигнал Сергея Шойгу Западу. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин.

"В последние недели можно проследить отчетливую закономерность: Минобороны России активизировало масштабные испытания с использованием своих лучших вооружений. Кажется, будто это баланс на грани провокации — в середине декабря наши стратегические ракетоносцы Ту-160 барражируют в Венесуэле — в непосредственной близости от США. Несколько дней назад по приказу Владимира Путина глава военного ведомства блестяще проводит испытания ракеты "Авангард". Дальше — больше.

На днях Минобороны объявляет: подводный беспилотник "Посейдон" вышел на этап очередных испытаний — это неуязвимое и непредсказуемое оружие, способное незаметно донести ядерные заряды под водой к самому побережью США. Параллельно ведомство Сергея Шойгу анонсирует скорые летные испытания наших современных стратегических ракет "Сармат". Сегодня мы видим масштабные маневры с эшелонированной системой ПВО и С-400. Это ясные сигналы Сергея Шойгу Западу на фоне нынешних военно-политических реалий", — отмечает военный аналитик.

Боевые расчеты ЗРК С-400 отразили ракетно-авиационный удар условного противника по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области — сообщили в Минобороны.

"По замыслу учений, по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области условный противник планировал нанести авиационный удар. Дежурные смены расчетов С-400 обнаружили авиацию совершающую налет и поразили "противника" электронными пусками ракет", — говорится в сообщении.

При выполнении задач комплексы С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Так, зенитчики ракетного полка успешно уничтожили более 40 различных целей.

"Понять мотивы и маневры Шойгу довольно просто — еще в 2017 году у Запада было своеобразное представление о слабости России, соответствующим было и отношение наших "партнеров", в первую очередь американских. Однако в марте 2018 года Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию наглядно показал новейшие военные разработки нашей страны. Глава государства тогда особо подчеркнул, что все это — оружие сдерживания.

Тогда заявление Москвы было воспринято нервически — одни говорили, что Россия блефует и называли демонстрацию Путина "мультиком". Другие бросились указывать на некие прорывные разработки США, но довольно быстро выяснилось — все это фейки. Отдельные же западные аналитики призвали руководство США всерьез пересмотреть отношение к России. Но мы видим, что президент Дональд Трамп этим доводам не внял — разрывается договор РСМД, анонсируются новые деструктивные шаги. Москва в лице Шойгу сейчас делает явный намек Штатам на то, к чему могут привести эти действия", — подчеркивает эксперт.

Спасти СНВ-3

ЗРК С-400 (в кодификации США и NATO — "Ворчун") — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с — это крылатые ракеты, самолёты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность обнаружения до 600 км. Возможно использование нескольких типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, что позволяет создавать эшелонированную оборону.

С-400 значительно превосходит по тактико-техническим характеристикам аналоги и, по оценке специалистов, является сейчас лучшим в мире зенитно-ракетным комплексом. К примеру, его ракеты могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 метров, тогда как американский комплекс "Пэтриот" способен поражать цели только на высоте не менее 100 метров. Запад пришел к выводу: С-400 в комплексе с ОТРК "Искандер" и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион" играет ключевую роль в военной концепции России, известной как "Зона запрета доступа" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Ее смысл в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

"Прошло десять месяцев со дня, когда Владимир Путин рассказал о перспективных вооружениях России — сейчас Минобороны во главе с Шойгу поставлена задача: продемонстрировать, что РФ действительно располагает заявленным оружием. А это серьезный подъем в военно-техническом отношении. И наши западные партнеры тщательно отслеживают каждый из сигналов, скрупулезно изучают все данные об испытаниях — незамеченной не остается ни одна деталь.

В конечном итоге Шойгу ставит целью все-таки заставить Запад призадуматься о новом статусе России в мире. И это должно заставить усадить наших "партнеров" за стол переговоров, чтобы продумать новую концепцию мировой безопасности. Ведь Договор о ракетах средней и меньшей давности уже Штатами практически разорван, но соглашение о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 еще можно спасти. И Москва стремится это сделать.