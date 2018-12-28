Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, двадцатидневный срок, в который можно оплатить штраф со скидкой в 50%, продлевается, если копия постановления, отправленная по почте заказным письмом, была доставлена с задержкой.

Закон уточняет, каким образом следует поступить гражданину, чтобы восстановить льготный период.