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Путин защитил животных законом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подписал президент России Владимир Путин. Закон был принят 19 декабря 2017 года депутатами Думы, а затем одобрен Советом Федерации.
Закон направлен на защиту животных, укрепление нравственности и соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и интересов граждан при обращении с животными, подчеркивает "Интерфакс". Закон регламентирует требования по содержанию животных, защищает животных от жестокого обращения, устанавливает условия, обеспечивающие защиту людей от причинения вреда их жизни и здоровью зверями. Также запрещается жестокое обращение с животными и его пропаганда.
Новый закон установил требования по содержанию домашних питомцев, использованию служебных животных, а также правила участия животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Также закон регламентировать работу приютов для животных, требования к содержанию в них животных, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы питомцев.
Среди описанных в законе правовых ситуаций и выгул питомцев. В частности, выгул собак. Собаки должны гулять в специально отведенных местах, определяет закон. Запрещено свободное и неконтролируемое передвижение животных при пересечении проезжей части дорог, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на спортивных и детских площадках.
Еще одно новшество: владельцы животных должны обеспечить уборку за своими питомцами экстременты. Органы местного самоуправления вправе определять места, где выгул животных запрещен.
Кроме того, диких животных держать в квартирах категорически запрещается, как и в частных домах, домовладениях и на садовых участках. Дикие животные, содержащиеся или используемые с нарушениями закона, конфискуются. Также запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на содержание животных в барах и ресторанах. И под запрет, в соответствие с новым законом, попадают так называемые контактные зоопарки, где животных можно было взять на руки, потискать и погладить.
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Политика , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Интерфакс
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