Путин защитил животных законом

Закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подписал президент России Владимир Путин . Закон был принят 19 декабря 2017 года депутатами Думы , а затем одобрен Советом Федерации

Закон направлен на защиту животных, укрепление нравственности и соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и интересов граждан при обращении с животными, подчеркивает "Интерфакс" . Закон регламентирует требования по содержанию животных, защищает животных от жестокого обращения, устанавливает условия, обеспечивающие защиту людей от причинения вреда их жизни и здоровью зверями. Также запрещается жестокое обращение с животными и его пропаганда.

Новый закон установил требования по содержанию домашних питомцев, использованию служебных животных, а также правила участия животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Также закон регламентировать работу приютов для животных, требования к содержанию в них животных, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы питомцев.

Среди описанных в законе правовых ситуаций и выгул питомцев. В частности, выгул собак. Собаки должны гулять в специально отведенных местах, определяет закон. Запрещено свободное и неконтролируемое передвижение животных при пересечении проезжей части дорог, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на спортивных и детских площадках.

Еще одно новшество: владельцы животных должны обеспечить уборку за своими питомцами экстременты. Органы местного самоуправления вправе определять места, где выгул животных запрещен.

Кроме того, диких животных держать в квартирах категорически запрещается, как и в частных домах, домовладениях и на садовых участках. Дикие животные, содержащиеся или используемые с нарушениями закона, конфискуются. Также запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на содержание животных в барах и ресторанах. И под запрет, в соответствие с новым законом, попадают так называемые контактные зоопарки, где животных можно было взять на руки, потискать и погладить.