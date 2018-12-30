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Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.
Полный список приведён на сайте Кремля.
В частности, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках Евразэс, СНГ и ОДКБ.
Также Путин направил поздравления на имя королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Терезы Мэй, в которых пожелал им и членам их семей крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу — благополучия и процветания.
В поздравлениях президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель российский лидер, выразил надежду на продолжение совместной работы по двусторонней и международной повестке дня, в частности для обеспечения в будущем году успешной реализации крупных совместных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.
Поздравляя премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Путин выразил надежду, что в наступающем, 2019 году российско-израильские отношения будут развиваться в конструктивном, партнёрском ключе на благо народов обоих государств, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Путин отметил, что «отношения всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня».
В поздравлении президенту Сирии Башару Асаду, Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма, в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
В поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин отметил, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Москва открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.
В адресованном премьер-министру Японии Синдзо Абэ послании Путин сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул: российско-японские отношения имеют значительный потенциал.
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Политика , В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Синдзо Абэ , Башар Асад , Елизавета II , Биньямин Нетаньяху , Тереза Мэй , Цзиньпин Си , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Германия , Великобритания
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