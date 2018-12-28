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Путин запретил порошковый алкоголь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя на российской территории.
Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается сухое вещество, предназначенное для получения в жидком виде продукции, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5% от объема. Закон вводит запрет на такой порошок.
В пояснительных материалах к закону говорится, что такие вещества представляют угрозу в первую очередь при их использовании в качестве основы для коктейлей, так как потребитель может применить дозировку вне зависимости от рекомендаций производителя.
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