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Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства РФ 

ТК «Звезда» + ещё 26 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении иностранцами гражданства.
Закон распространяется на соотечественников, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, в которых происходят вооруженные конфликты или смена режима.
Документ вступит в силу через 90 дней. Его полный текст доступен на сайте правовой информации.
Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Исходя из него президент может определять категории лиц, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном режиме.
Изменения вносятся в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
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Политика , Другое , Общество , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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