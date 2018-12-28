Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства РФ

Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении иностранцами гражданства.

Закон распространяется на соотечественников, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, в которых происходят вооруженные конфликты или смена режима.

Документ вступит в силу через 90 дней. Его полный текст доступен на сайте правовой информации.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Исходя из него президент может определять категории лиц, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном режиме.

Изменения вносятся в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».