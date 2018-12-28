Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических максимальная сумма составит полмиллиона.

Инициатива направлена на предупреждение участия детей в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни и здоровью.