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Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.
Для должностных лиц предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических максимальная сумма составит полмиллиона.
Инициатива направлена на предупреждение участия детей в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни и здоровью.
Проект закона был внесён в Госдуму весной. 18 декабря нижняя палата парламента приняла его в третьем чтении, а 21 декабря он был одобрен Советом Федерации.
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Политика , Автоспорт , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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