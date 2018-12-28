В Крыму рассказали, зачем построили заграждение на границе с Украиной

Фото: пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ

Заграждение на границе с Украиной призвано защитить крымский регион от "сумасшедших выходок" украинских властей и "неадекватных радикалов", заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс Ранее в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РИА Новости сообщили, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров. "Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, и предупредить возможные провокации. Даже, если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы", — сказал РИА Новости Фикс. По его словам, заграждение существенно повысит уровень безопасности Крыма.