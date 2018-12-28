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Пограничники назвали причины возведения заграждения на севере Крыма 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма обусловлено рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.
Крым отгородился от Украины
Ранее сообщалось, что на границе с Украиной завершено строительство инженерно-технического заграждения и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.
"Целесообразность применения и использования комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.
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Комментарии44
Политика , Видео , ФСБ , РИА Новости , Республика Крым
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