Пограничники назвали причины возведения заграждения на севере Крыма

Ранее сообщалось, что на границе с Украиной завершено строительство инженерно-технического заграждения и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.

"Целесообразность применения и использования комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.