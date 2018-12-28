Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон о детских омбудсменах 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент подписал пакет законов "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ". В документе прописаны правовое положение, их задачи и полномочия.
По закону, детского омбудсмена назначает глава государства — на пять лет. И не более чем на два срока подряд. Порядок назначения региональных уполномоченных определяют на местах.
Федеральным уполномоченным может стать гражданин РФ не моложе 30 лет, с безупречной репутацией, высшим образованием и опытом работы по правозащите. Он не может быть парламентарием или партийцем. Ему предоставляется право обращаться в суд с исками о признании незаконными решений органов власти, организаций, чиновников, если он считает, что нарушены права ребенка. При этом сам он может не давать свидетельские показания о том, что ему стало известно в ходе работы.
Детский омбудмен сможет обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия нормативных актов Основному закону, и в парламент — с предложениями по изменению законодательства. Еще у него есть право участвовать в судах по гражданским делам (давать заключение), посещать без спецразрешения тюрьмы и изоляторы, где есть несовершеннолетние, беременные и женщины, дети которых живут в домах ребенка исправительных учреждений.
Чиновникам предписано безотлагательно принимать детского омбудсмена, а сроки ответа на обращения сокращаются с 30 до 15 суток.
Российская Газета: последние новости
Путин подписал закон о любительской рыбалке Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в незаконные митинги
Комментарии
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Как Путин поздравит россиян
В США оценили испытания «ракеты Путина»321
ФСБ объяснила забор на границе с Украиной70
«Забрали дочь и все»: россиянку задержали по запросу США4
Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными282
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
00:38
В США оценили испытания «ракеты Путина»
Оружие Армия
11:57
Украинцам нужно будет получать разрешение на секс
Украина Общество
01:00
Нападение на скорую помощь в Петербурге попало на видео
Происшествия Общество
01:03
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Армия
03:10
Учителя уволили из-за полуголых танцев в ночном клубе
Образование Общество
03:14
Пенсионерке грозит 2 года за самооборону
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение