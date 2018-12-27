В 2018 году Госдума приняла 576 законов, все они "финансово обеспечены", заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Если говорить об уходящем 2018-м, принято было 576 законопроектов за сессию, смогли принять 233 закона. И все они важны, и все они долгожданные, потому что решают вопросы в разных сферах абсолютно", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом спикер ГД подчеркнул, что все принятые законы "финансово обеспечены".
"И этим как раз отличается сегодня Государственная Дума, и в целом власть от того, что у нас происходило в 1990-е годы, все законы финансово обеспечены. И поэтому когда мы говорим о решениях, принятых в текущем году, следует понимать, если закон принят, он обязательно будет исполнен", — пояснил он.
Володин также напомнил о том, что Госдума седьмого созыва начала работу с расчистки законодательных завалов — законопроектов, которых накопилось, было 2020.
"Мы 9 января начинаем работу. У нас 1137 законопроектов, это законопроекты, которые внесены были, в большинстве своем за исключением вот 44-х, которые нам достались от предыдущих созывов уже после 2016 года, будем работать над этими законами, порядка 234-х приняты уже в первом чтении. Поэтому есть, что рассматривать, во втором и дальше принимать, а остальные законопроекты внесены как инициативы, над ними нужно работать, работать и проводить консультации с Правительством, с Администрацией, с регионами, с экспертным сообществом, деловым и профессиональным — это неотъемлемая часть, если мы хотим, чтобы законопроект был качественный", — заключил он.