Володин рассказал, сколько законов Госдума приняла за год

В 2018 году Госдума приняла 576 законов, все они "финансово обеспечены", заявил спикер ГД Вячеслав Володин

"Если говорить об уходящем 2018-м, принято было 576 законопроектов за сессию, смогли принять 233 закона. И все они важны, и все они долгожданные, потому что решают вопросы в разных сферах абсолютно", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом спикер ГД подчеркнул, что все принятые законы "финансово обеспечены".

"И этим как раз отличается сегодня Государственная Дума, и в целом власть от того, что у нас происходило в 1990-е годы, все законы финансово обеспечены. И поэтому когда мы говорим о решениях, принятых в текущем году, следует понимать, если закон принят, он обязательно будет исполнен", — пояснил он.

Володин также напомнил о том, что Госдума седьмого созыва начала работу с расчистки законодательных завалов — законопроектов, которых накопилось, было 2020.