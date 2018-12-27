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Президент Южной Кореи поздравил Путина с Новым годом по-русски 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Южнокорейский лидер написал поздравление на русском языке.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил по-русски президента Российской Федерации Владимира Путина и россиян с наступающим Новым годом.
«Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона», — отметил южнокорейский лидер.
Его обращение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Голубого Дома. Мун Чжэ Ин пожелал российскому президенту и гражданам России здоровья, удачи, счастья и процветания на долгие годы вперед.
В ноябре Владимир Путин встретился со своим южнокорейском коллегой на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Там глава российского государства находился трехдневным визитом. В ходе двусторонних переговоров лидеры обсудили решение северокорейской ядерной проблемы.
Ранее, в июне, Путин и Мун Чжэ Ин провели в Кремле переговоры, в ходе которых обсудили экономическое сотрудничество двух стран и ситуацию на Корейском полуострове.
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Политика , Азия , Владимир Путин , Южная Корея
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