Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый молодой депутат Госдумы нашел оправдание орфографическим ошибкам 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов объяснил орфографические ошибки в тексте письма, которое было отправлено в 500 высших учебных заведений. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 27 декабря.
По словам парламентария, письмо, на скан которого обратили внимание пользователи социальных сетей, было написано его помощником. «Возможно, два года назад один из помощников допустил ошибки. Все эти ошибки проанализировали. Человек уволен еще год назад», — сказал он.
Власов признался, что «из-за большого объема работы» и сам может допускать ошибки. Он заверил, что вовсе не плохо знает русский язык.
«Просто огромное количество документов иногда влияет на правильное написание тех или иных слов», — пояснил депутат.
В сети документ распространяется с подписью: «Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов едва ли сдал бы ЕГЭ».
23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, закончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в нижнюю палату парламента заявил, что его главная цель — добиться активности ровесников.
Последние новости
Российскому спорту предрекли скорую изоляцию Росгвардия проигнорировала расследование ФСБ Украинские военные растолковали заявление о захвате «серой зоны» в Донбассе
Комментарии
Политика , Общество , Василий Власов , Госдума , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карта наступления украинской армии попала в Сеть223
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей2
Крымский мост защитили от морского тарана87
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме49
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль49
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:19
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
Общество
06:59
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль
США В мире
01:00
Москвичей призвали массово спуститься под землю
Общество Новости Москвы
02:23
Крымский мост защитили от морского тарана
Общество
00:09
Бил или не бил? Жен Башарова перепутали
Шоу-бизнес
01:45
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме
Шоу-бизнес
03:45
УПЦ пришел конец
Украина В мире
01:55
Оппозиция пришла в Кремль
Политика
01:40
Мать Лолиты избили в Киеве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение