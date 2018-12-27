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Путин призвал губернаторов мобилизоваться 

Lenta.ru + ещё 7 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы исполнить обещания, данные избирателям. Соответствующее поручение он дал на встрече с избранными губернаторами в четверг, 27 декабря, передает РИА Новости.
«Наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное», — сказал он.
Путин отметил, что пришло время отложить сторонние дела и «поработать как следует» на благо людей. «Вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы», — добавил он.
В мае президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», главная цель которой — повышение уровня благополучия граждан.
Эту же цель Владимир Путин считает смыслом своей жизни. 7 мая на церемонии инаугурации он заверил, что сделает все для процветания России.
По мнению главы государства, для этого в числе прочего нужно осуществить «прыжок в новый технологический уклад».
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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