Путин призвал губернаторов мобилизоваться

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы исполнить обещания, данные избирателям. Соответствующее поручение он дал на встрече с избранными губернаторами в четверг, 27 декабря, передает РИА Новости

«Наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное», — сказал он.

Путин отметил, что пришло время отложить сторонние дела и «поработать как следует» на благо людей. «Вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы», — добавил он.

В мае президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», главная цель которой — повышение уровня благополучия граждан.

Эту же цель Владимир Путин считает смыслом своей жизни. 7 мая на церемонии инаугурации он заверил, что сделает все для процветания России.

По мнению главы государства, для этого в числе прочего нужно осуществить «прыжок в новый технологический уклад».