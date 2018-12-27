Оппозиция пришла в Кремль

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль изменил схему рассадки губернаторов от оппозиции на встрече с Путиным 

Ведомости 43 минуты назад
На сегодняшней встрече президента с избранными от оппозиции губернаторами Кремль изменил обычному алфавитному порядку рассадки собеседников Владимира Путина, следует из схемы, которая есть у «Ведмостей». Напротив президента оказался не новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР), занявший место слева от президента, а 30-летний коммунист Валентин Коновалов, выигравший непростые выборы в Хакасии.
Кроме Сипягина и Коновалова, во встрече с Путиным участвуют губернаторы Олег Кожемяко (самовыдвиженец, Приморский край), Сергей Фургал (ЛДПР, Хабаровский край) и Александр Цыбульский (Ненецкий АО). Их порядок рассадки не нарушен.
Путин: новым губернаторам нужно доказать свою состоятельность
На эту особенность организации встречи обратил внимание политолог Александр Пожалов в своем Facebook. Пожалов иронизирует, что традиция рассадки нарушена намеренно: организаторы решили, что будет лучше, если напротив президента окажется не Сипягин.
И Сипягин, и Коновалов выиграли выборы у кремлевских кандидатов Светланы Орловой и Виктора Зимина соответственно. На ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря Путин пообещал одинаковую поддержку как «кремлевским», так и оппозиционным губернаторам.
«На самом деле, я очень рад, что представители оппозиционных партий — а здесь большинство таких — добиваются успехов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», — сказал Путин в ходе сегодняшней встречи.
Вторые туры осенью прошли в четырех регионах, и в трех из них победила оппозиция: депутат Госдумы от ЛДПР Фургал выиграл в Хабаровском крае, его однопартиец Владимир Сипягин — во Владимирской области, а Хакасию возглавил коммунист Коновалов. В Приморье при подсчете голосов тоже долго лидировал коммунист Андрей Ищенко, но итоги выборов были признаны недействительными из-за нарушений. В итоге повторные выборы в Приморье выиграл кандидат Москвы Кожемяко. Все оппозиционные кандидаты считались техническими: их утверждали штабы губернаторов и согласовывала администрация президента, говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента.
Ведомости: последние новости
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений России и Белоруссии Кремль не стал связывать отставку вице-губернатора Петербурга с жалобой на него Путину
Комментарии9
Политика , Видео , Андрей Ищенко , Александр Пожалов , Виктор Зимин , Светлана Орлова , Александр Цыбульский , Владимир Путин , Олег Кожемяко , Администрация Президента РФ , Госдума , ЛДПР , Ведомости , Владимирская Область , Приморский Край , Республика Хакасия , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карта наступления украинской армии попала в Сеть177
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо108
Умер Алексей Букалов
УПЦ пришел конец
Мать Лолиты избили в Киеве26
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
01:55
Оппозиция пришла в Кремль
Политика
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
03:02
Карта наступления украинской армии попала в Сеть
В мире
00:11
Серфер споткнулся об акулу и упал
Происшествия
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
02:22
Умер Алексей Букалов
Общество В мире
00:13
Гуляющую по Москве лису сняли на видео
Новости Москвы
01:45
«Это скандал»: Лолиту отчитали за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение