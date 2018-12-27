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В Крыму отреагировали на проукраинское заявление Лолиты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: с сайта Госсовета Крыма
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление певицы Лолиты Милявской о том, что Крым для нее остается украинским.
«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», — приводит его слова РИА «Новости».
Первый вице-спикер крымского парламента добавил, что признание певицы является по меньшей мере странным.
Напомним, Милявская заявила, что Крым для нее остался украинским «в душе». Позднее она пояснила свое признание.
Напомним, два года назад Лолите, уроженке Закарпатья, запретили въезд на Украину. Ее сняли с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь. Позднее Милявская пожелала властям Украины, чтобы им запретили въезд в США и Европу.
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Политика , Ефим Фикс , Лолита Милявская , РИА Новости , Республика Крым
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