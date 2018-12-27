Путин напомнил новым губернаторам, что после выборов нужно доказать свою состоятельность

При этом президент заявил, что рад победе на выборах представителей оппозиционных партий

Президент России Владимир Путин напомнил новым губернаторам, что после предвыборной кампании и победы на выборах нужно доказать свою состоятельность.

"Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться. Эта логика также диктует и резкую критику в отношении оппонентов. Но понятно так же, что после окончания этого периода, наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали", — сказал он на встрече с недавно избранными главами регионов.

Президент также заявил, что рад успеху представителей оппозиционных партий на выборах губернаторов.

Путин отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов, главы которых участвуют во встрече, была сложной "и даже конфликтной в чем-то". "Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят", — сказал Путин.