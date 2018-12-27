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Путин напомнил новым губернаторам, что после выборов нужно доказать свою состоятельность 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
При этом президент заявил, что рад победе на выборах представителей оппозиционных партий
Президент России Владимир Путин напомнил новым губернаторам, что после предвыборной кампании и победы на выборах нужно доказать свою состоятельность.
"Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться. Эта логика также диктует и резкую критику в отношении оппонентов. Но понятно так же, что после окончания этого периода, наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали", — сказал он на встрече с недавно избранными главами регионов.
Президент также заявил, что рад успеху представителей оппозиционных партий на выборах губернаторов.
Путин отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов, главы которых участвуют во встрече, была сложной "и даже конфликтной в чем-то". "Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят", — сказал Путин.
Во встрече участвуют глава Хакасии Валентин Коновалов (представитель КПРФ), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР), губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР), губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
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Комментарии3
Политика , Александр Цыбульский , Владимир Путин , Олег Кожемяко , КПРФ , ЛДПР
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