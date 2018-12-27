Дмитрий Песков не опроверг необходимость проанализировать конституцию на соответствие современным российским реалиям, о которой ранее заявил Вячеслав Володин
В Кремле пока нет позиции по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина проанализировать Конституцию России на соответствие современным реалиям. «Разные экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится», — отметил Дмитрий Песков. Что значат эти рассуждения?
Комментарий Георгия Бовта:
Свои соображения — вернее, сомнения, если говорить откровенно — по поводу соответствия конституции российским реалиям Володин высказал в ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания. И предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты».
При этом спикер Госдумы почему-то не указал, какие конкретно нормы, по его мнению, устарели и не соответствуют реалиям. Хотя если Володин так ставит вопрос, значит, что-то, по его мнению, в конституции точно устарело и надо поменять — чтобы соответствовало реалиям.
В октябре на тему изменения конституции уже высказывался председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он написал пространную статью в «Российской газете», из которой следовало, что в целом документ выдающийся, но нужны точечные поправки. Кремль тогда почин Зорькина насчет точечных поправок не поддержал, назвав статью его «личным мнением» и заявив, что работа над изменением конституции не ведется.
Что касается главы государства, то он обычно употребляет на сей счет весьма и весьма взвешенную формулу, в которой наряду с высокой оценкой основного закона страны есть обычно оговорка, допускающая, что со временем возможны его отдельные изменения. Например, выступая на 25-летней годовщине принятия действующей конституции, Путин назвал основной закон страны «вершиной российского законодательства», но добавил, что это «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм, где прямые предписания гармонируют со значительной свободой для законотворческих инициатив». Про «живой развивающийся организм» Путин говорил также на своей большой ежегодной пресс-конференции. Потом Песков опять вынужден был разъяснять: мол, президент просто обозначил свою позицию по данному вопросу, но не имел при этом в виду внесения каких-то конкретных изменений.
Отвечая на вопрос об оценке инициативы Вячеслава Володина, Песков сказал, что «пока реакции не было». Надо ли это понимать так, что в Кремле именно сейчас нет позиции по анализу конституции на актуальность, но со временем его все же сочтут необходимым? Когда именно, до 2024 года, когда заканчивается президентский срок Владимира Путина, или после? И будет ли связан гипотетически этот анализ на соответствие именно с 2024 годом? Все же жесткого опровержения необходимости анализировать конституцию на соответствие нынешним российским реалиям из уст Пескова не прозвучало.
Вот что важно. За четверть века в текст конституции уже вносились изменения. Они были связаны как с изменением числа регионов, их укрупнением, включением в состав России Крыма и Севастополя, так и со сроком полномочий президента и Госдумы. Изменялся порядок формирования Совета Федерации, работы Высшего арбитражного и Верховного суда.
Однако все прекрасно понимают, что когда речь заходит как бы издалека и в туманных выражениях о необходимости что-то еще поправить точечно в основном законе, то те, кто это предлагает, имеют в виду конкретно всего лишь одну главную мысль, которая, как они полагают, понравится начальству, и начальство за это не одернет. Это мысль о том, как оформить российское политическое пространство после 2024 года, да так, чтобы конкретно Владимир Путин при этом остался руководить этим политическим пространством. Однако поскольку произнести вслух, громко и публично, что, мол, дорогой Владимир Владимирович, мы без вас никак не можем, оставайтесь, вроде как политически пока стеснительно, то политики и чиновники напускают конституционного тумана.