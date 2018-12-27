Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Избитая Башаровым жена приняла решение
Избитая Башаровым жена приняла решение

Россия не допустила разгрома Сирии, заявила Матвиенко 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не допустила разгрома Сирии и не дала свергнуть власть в этой стране тем, кому она была неугодна и не нравилась, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Только благодаря усилиям России, а потом с участием других государств, которые стали нашими союзниками, удалось не допустить разгрома Сирии как государства. Мы знаем примеры: и Ирак, и Ливия. Не удалось, не допустили, что кому-то не нравящейся режим, неугодный в очередной раз был незаконно свергнут, с нарушением международного права и так далее", — сказала Матвиенко в интервью на "России 24".
Последние новости
Норвежец объяснил, почему Запад должен признать Крым российским Россиянка, у которой после удаления груди изъяли детей, уехала Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам207
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»445
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Черные дни5
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался1
Видео
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
00:50
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Шоу-бизнес
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
Путин участвует в заседании Госсовета по развитию волонтёрства
Политика
04:03
Новый летающий танкер РФ показали изнутри
Армия Оружие
01:03
Лолита рассказала о геях у власти
Шоу-бизнес
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение