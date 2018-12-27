Россия не допустила разгрома Сирии и не дала свергнуть власть в этой стране тем, кому она была неугодна и не нравилась, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Только благодаря усилиям России, а потом с участием других государств, которые стали нашими союзниками, удалось не допустить разгрома Сирии как государства. Мы знаем примеры: и Ирак, и Ливия. Не удалось, не допустили, что кому-то не нравящейся режим, неугодный в очередной раз был незаконно свергнут, с нарушением международного права и так далее", — сказала Матвиенко в интервью на "России 24".