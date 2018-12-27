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Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с их профессиональным праздником.
Российские спасатели не раз доказывали умение работать четко, слаженно и результативно как в России, так и за ее пределами, отметил президент России Владимир Путин, поздравив сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником и поблагодарив спасателей за их службу.
«Умение работать именно так — четко, слаженно и результативно — вы не раз доказали на деле, как в нашей стране, так и за рубежом, в ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций», — заявил президент.
Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря. Этот же день считается днем основания чрезвычайного ведомства. В 2018 году МЧС России празднует 28-ю годовщину.
Только в этом году российские специалисты МЧС спасли более 200 тысяч человек, которые оказались в авариях, пожарах, катастрофах и других опасных ситуациях. Около 900 человек, которые нуждались в срочной медицинской помощи, были доставлены в разные медучреждения авиацией МЧС России.
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Политика , Владимир Путин , МЧС
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